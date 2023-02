Polizei Wuppertal

POL-W: Pfleger soll Patientin sediert und versucht haben sie auszurauben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Abend des gestrigen Tages meldete sich der Residenzleiter eines Alten- und Pflegeheims aus Wuppertal-Barmen bei der Polizei und teilte mit, dass er durch einen Mitarbeiter auf Straftaten eines 26 Jahre alten anderen Pflegers aufmerksam gemacht worden sei. Dieser soll sich dem Mitarbeiter gegenüber damit gebrüstet haben, eine 60 Jahre alte Patientin am Nachmittag mit verschiedenen Medikamenten sediert zu haben, um diese anschließend ausrauben zu können. In der Einrichtung sei bereits festgestellt worden, dass die angeblich mit den Medikamenten vergiftete Patientin mit ihrem Rollator gestürzt sei und diese anscheinend unter dem Einfluss von Medikamenten stehe. Die Polizei nahm daraufhin nach einer kurzen Befragung von Zeugen den Beschuldigten vorläufig fest. Eine eingehende ärztliche Untersuchung der auf den ersten Blick unverletzten Geschädigten wurde veranlasst und die Spurenlage in deren Zimmer gesichert. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte sich gegenüber seinem Arbeitskollegen nicht nur mit dem aktuellen Fall gebrüstet sondern auch behauptet haben, bereits in der Vergangenheit gleichartige Taten begangen zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigte am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt, bei dem die Anordnung der Untersuchungshaft beantragt worden ist. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Dem Beschuldigten droht für den Fall einer Verurteilung wegen versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung eine empfindliche Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell