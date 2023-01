Polizei Wuppertal

POL-W: RS Wohnungsbrand in Remscheid - Mehrere Cannabispflanzen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (27.01.2023, 05:40 Uhr) kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Haddenbacher Straße zu einem Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unversehrt verlassen. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr konnten zwei Cannabispflanzen festgestellt werden. Um die Aufzucht der Pflanzen zu begünstigen wurde offensichtlich eine starke Licht- und Wärmequelle eingesetzt. Die Anzahl der Aufzuchttöpfe lässt eine deutlich größere Zahl bereits abgeernteter Pflanzen vermuten. Ob diese Lampe ursächlich für den Brand war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Pflanzen und die Gegenstände zur Aufzucht sowie eine weitere geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Der 27-jährige Mieter der Wohnung wurde vorläufig festgenommen und nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen anschließend entlassen. In Folge des Brandes ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Zur Klärung der Ursache für den Brand wird der momentan sichergestellte Brandort mit einem Sachverständigen untersucht. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern ebenfalls an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell