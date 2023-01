Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kollision zwischen Fußgänger und Auto

Wuppertal (ots)

Am 26.01.2023 kam es gegen 21:50 Uhr auf der Carnaper Straße zur Schönebecker Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger (31) von einem Mini erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 31-Jährige von der Hatzfelder Straße in Richtung Schönebecker Straße gehen. Als der Mann die Carnaper Straße überquerte, erfasste ihn eine 36-Jährige in ihrem Mini, welche in Richtung A46 fuhr. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (rb)

