Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerinnen kollidieren

Stadtlohn (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 17:20 Uhr;

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 24

Eine leicht- und eine schwerverletzte Autofahrerin sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Stadtlohn. Eine 42-jährige Gescheranerin war gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße 24 aus Richtung Breul kommend in Richtung Eschstraße unterwegs, als sie zunächst aus unbekanntem Grund nach rechts von der Straße abkam. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug einer 32 Jahre alten Vredenerin zusammen, die sich dessen Folge schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in Krankenhäuser. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell