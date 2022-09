Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Autofahrt endet auf Dach

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 20:40 Uhr;

Unfallort: Ahaus-Wessum, Kreisstraße 63

Auf dem Dach liegend endete für einen 28-Jährigen die Autofahrt am Montagabend. Der Ahauser hatte gegen 20.40 Uhr die Kreisstraße 63 aus Richtung Ottenstein kommend in Richtung Wessum befahren und war aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug, in dessen Folge sich der Fahrer verletzte. Ein Baum sowie Straßenbegleitgrün wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell