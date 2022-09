Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Radfahrer kollidiert mit Schulbus

Bahnhof Reken (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 07:15 Uhr;

Unfallort: Bahnhof-Reken, Bahnhofstraße/Aeckern

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich am Montagmorgen ein 83 Jahre alter Pedelecfahrer schwer. Der Rekener war gegen 07.15 Uhr auf dem rechtsseitigen, für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung der Straße Alte Ziegelei unterwegs, als ein Schulbus seinen Weg kreuzte. Der Fahrer, ein 56 Jahre alter Borkener, wollte von der untergeordneten Bahnhofstraße nach rechts auf die Straße Aeckern abbiegen. Es kam zur Kollision zwischen dem Bus und dem Radfahrer, in dessen Folge dieser zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Senior ins Krankenhaus. Eine 13-jährige Rekenerin verletzte sich im Bus leicht. Eine angebotene Betreuung der mitfahrenden Schülerinnen und Schüler durch die Verkehrsunfallprävention / Opferschutzstelle der Kreispolizeibehörde Borken war zunächst nicht erforderlich. (db)

