POL-BOR: Borken - Frontalzusammenstoß verhindert

Lkw-Fahrer alkoholisiert

Borken (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 05:00 Uhr;

Unfallort: Borken, Bundesstraße 67

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein 61 Jahre alter Autofahrer nur durch ein Ausweichen von der Straße nach rechts einen Frontalzusammenstoß am Montagmorgen verhindern. Der Bocholter war gegen 05:00 Uhr auf der Bundesstraße 67 aus Richtung Bocholt kommen in Richtung Coesfeld unterwegs, als ihm ein Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Für den mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehenden 51-jährigen Litauer endete die Fahrt in Höhe der Anschlussstelle Ramsdorf im linksseitigen Straßengraben. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen, einen Baum sowie einen Wildschutzzaun. In der auf der Seite liegenden Zugmaschine lagen geleerte Dosen Bier. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Um die Alkoholisierung exakt feststellen zu können, entnahm dort ein Arzt Blutproben. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Sattelzuges musste die B 67 mehrere Stunden gesperrt werden. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Schachschaden über 260.000 Euro. (db)

