Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kleinkraftradfahrer flüchtet über die Grenze

Gronau (ots)

Tatzeit: 19.09.2022, 03:10 Uhr;

Tatort: Gronau, Overdinkelstraße

In der Nacht zum Montag stand ein Kleinkraftrad mit warmem Motor vor einem Geldinstitut an der Vereinsstraße, als Polizisten auf das Gefährt ohne Kennzeichen aufmerksam wurden. Der mutmaßliche Fahrer gab an, in den Niederlanden eine Panne gehabt und das Zweirad nach Deutschland geschoben zu haben. Nach Beendigung der Kontrolle schob der Mann aus Losser sein Fahrzeug wieder in Richtung Niederlande. Aber wohl nicht sehr weit: Kurze Zeit später sahen Polizeibeamte den 27-Jährigen auf der Overdinkelstraße in Richtung Staatsgrenze fahren. Angehalten werden konnte der Motorradfahrer vor dessen Grenzübertritt nicht mehr. Vor einem Strafverfahren bewahrte ihn die "Flucht" nicht. Eine Überprüfung der Person im Nachbarland ergab, dass der Niederländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell