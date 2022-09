Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vorfahrt missachtet

Drogentest schlug an

Gronau (ots)

Unfallzeit: 18.09.2022, 15:10 Uhr;

Unfallort: Gronau, Laubstiege/Friedensweg

Leichte Verletzungen erlitt eine 24 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Gronau. Die Gronauerin war gegen 15.10 Uhr auf dem Friedensweg in Richtung Ochtruper Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Laubstiege kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 35 Jahre alten Gronauers. Der Autofahrer wollte auf der Laubstiege den Friedensweg queren und missachtete dabei die Vorfahrt der von rechts kommenden Frau. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 35-Jährigen. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine ärztliche Versorgung der Leichtverletzten war zunächst nicht erforderlich. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel "Rechts-vor-links". (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell