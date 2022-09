Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer verängstigt Menschen

Gronau (ots)

Tatzeit: 18.09.2022, 06:30 Uhr

Tatort: Gronau, Theodor-Heuss-Platz

Menschen durch sein Verhalten verängstigt hat ein 45 Jahre alter Mann in Gronau am frühen Sonntagmorgen. Mit Stühlen aus zwei außengastronomischen Betrieben schlug er auf die Scheiben eines Restaurants sowie einer Bäckerei ein. Obendrein beschimpfte und beleidigte er eine Bäckereiangestellte. Der Herner gab alarmierten Polizisten gegenüber an, dass er sich habe aufwärmen wollen, da er keine Unterkunft habe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der Randalierer einen Platzverweis. Nun kommt ein Strafverfahren auf ihn zu. (db)

