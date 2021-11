Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Alkoholisierter Mann benötigt Hilfe und schlägt auf Rettungssanitäter ein

Hannover (ots)

Hildesheim. Samstagnachmittag stürzte im Bahnhof Hildesheim ein Mann (45) die Treppe zum Bahnsteig hinab. Da er bewegungslos auf dem Boden liegen blieb und eine blutende Kopfwunde hatte, alarmierten Passanten den Rettungsdienst. Als die Rettungssanitäter eintrafen, versorgten sie den verletzten Mann und legten ihn auf eine Trage. Plötzlich sprang dieser jedoch auf und schlug mit Fäusten auf einen der Sanitäter ein. Der aggressive Mann aus Hildesheim konnte durch die Sanitäter fixiert werden, damit dieser nicht weiter um sich schlagen konnte. Eine ebenfalls alarmierte Streife der Bundespolizei Hildesheim unterstützte die Rettungssanitäter. Der Mann konnte schließlich in einen Rettungswagen verbracht werden. Sicherheitshalber begleitete die Streife den Transport des Mannes ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der Mann zuvor ordentlich einen über den Durst getrunken haben muss. Er hatte 3,44 Promille im Blut und durch den Sturz eine blutende Platzwunde am Kopf erlitten. Warum er bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen im Bahnhof so ausrastete konnte nicht geklärt werden. Der angegriffene Rettungssanitäter wurde durch die Schläge nicht verletzt.

