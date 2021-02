Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter

Höxter (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Höxter auf der Auguststraße. Am Donnerstag (25. Februar) parkte zwischen 07.45 Uhr und 13.00 Uhr auf der Auguststraße nahe der Einmündung zum Rohrweg ein grauer VW Golf Kombi. In diesem Zeitraum entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro. Daher ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht gegen den Verursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

