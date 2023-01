Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montag konnten zwei verdächtige Jugendliche festgenommen werden. Die 17- und 18 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, für mehrere Einbrüche in der Nacht vom 22.01.2023 zum 23.01.2023 in der Elberfelder Innenstadt verantwortlich zu sein. (s. "Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Zwei Festnahmen nach Einbruch). Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen Beide die Untersuchungshaft anordnete. Die nun Festgenommenen sind bisher polizeilich erheblich mit unterschiedlichen Delikten in Erscheinung getreten. Der 18-Jährige war in der Vergangenheit mit der sogenannten "Gucci-Gang" in Verbindung gebracht worden, die ebenfalls für eine Vielzahl von Straftaten in Frage kam. Im Fall einer Verurteilung drohen den Tatverdächtigen empfindliche Freiheitstrafen.

