POL-W: W - Auto am Nützenberg ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - In Wuppertal und Solingen kam es zwischen dem 20.01.2023 und dem 24.01.2023 zu acht Einbrüchanzeigen. Wuppertal - Am 21.01.2023 wurde ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenstraße gemeldet. Über eine Balkontür gelang man in die Wohnung. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Am 21.01.2023 hebelten unbekannte Täter einen Hauseingang an der Straße Mählersbeck auf. Sie stahlen Bargeld und Wertgegenstände. An der Seifenstraße drangen ...

