Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In Wuppertal und Solingen kam es zwischen dem 20.01.2023 und dem 24.01.2023 zu acht Einbrüchanzeigen. Wuppertal - Am 21.01.2023 wurde ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenstraße gemeldet. Über eine Balkontür gelang man in die Wohnung. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Am 21.01.2023 hebelten unbekannte Täter einen Hauseingang an der Straße Mählersbeck auf. Sie stahlen Bargeld und Wertgegenstände. An der Seifenstraße drangen Einbrecher am Mittag des 23.01.2023 in ein Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung. Es wurden Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Am Vormittag des 23.01.2023 drangen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Treppenstraße ein. Sie verschafften sich Zugang zu zwei Wohnungen. Es wurden Wertgegenstände entwendet. Unbekannte Täter drangen am 23.01.2023 in ein Mehrfamilienhaus an der Grönhoffstraße ein. Die Täter hebelten eine Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. An der Straße Am Anger wurde am 23.01.2023 die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Es wurden Wertsachen entwendet. Solingen - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 21.01.2023 und dem 22.01.2023 Zugang zu einem Haus an der Buchenstraße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. An der Dunkelnberger Straße hebelten Unbekannte am 23.01.2023 erst die Hauseingangs und dann eine Wohnungseingangstür auf. Sie entwendeten Elektrogeräte. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (rb)

