POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Festnahme nach Raub auf Kiosk

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag (21.01.2023, 11:50 Uhr) kam es in Elberfeld - mutmaßlich nach einem internistischen Notfall - zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann war mit zwei Beifahrerinnen in einem Jeep auf der Funckstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor er im Bereich der Brücke über die Nordbahntrasse das Bewusstsein. In ...

