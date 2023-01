Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Zweiradfahrer in Oberbarmen - Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (20.01.2023, 05:30 Uhr) kam es auf der Straße Höfen in Höhe der Einmündung zur Gildenstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Als eine 59-Jährige mit ihrem Skoda Fabia von der Straße Höfen nach links in die Gildenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller eines 48-jährigen Wuppertalers. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Fahrzeugverkehr. (sw)

