Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Sehr viele witterungsbedingte Unfälle im bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Heute (19.01.2023) kam es zu einer Vielzahl witterungsbedingter Unfälle. Nachdem starke Schneefälle für glatte Fahrbahnen sorgten, wurden der Leitstelle der Polizei des bergischen Städtedreiecks im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr insgesamt 159 Verkehrsunfälle gemeldet (Wuppertal 85, Remscheid 35, Solingen 39) Der Sachschaden liegt bei circa 500.000 Euro. Bei einem Unfall am Felsenkeller in Solingen und zwei Weiteren in Wuppertal am Grünewalder Berg und an der Bushaltestelle Hütte erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Im gesamten Bereich kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. (sw)

