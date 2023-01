POL-W: W - Polizei sucht Zeugen nach Unfall - 8-Jährige leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Am 16.01.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Windhukstraße an der Ecke Meininger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger befuhr die Windhukstraße mit seinem VW in Richtung Nächstebrecker Straße, als ein 41-Jähriger in seinem Audi von der Meininger Straße auf die Windhukstraße einbog. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Durch den Unfall wurde der ...

mehr