POL-W: W - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 16.01.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Windhukstraße an der Ecke Meininger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger befuhr die Windhukstraße mit seinem VW in Richtung Nächstebrecker Straße, als ein 41-Jähriger in seinem Audi von der Meininger Straße auf die Windhukstraße einbog. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Durch den Unfall wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch Rettungskräfte der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme von 19.00 Uhr bis 21:30 Uhr war die Unfallörtlichkeit für den Verkehr gesperrt. (rb)

