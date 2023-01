Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verfolgungsfahrt in Lennep - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Freitag (13.01.2023, gegen 22:40 Uhr) kam es in Remscheid-Lennep zu einer Verfolgungsfahrt. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Robert-Schumacher-Straße ein dunkles Audi Coupé auf, das augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. In Höhe der Straße Alte Kölner Straße wurden dem Audi eindeutige Anhaltezeichen gegeben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. In der Folge entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Kimmenauer Weg. Um einen Zusammenstoß mit dem flüchtigen Audi zu vermeiden, musste ein auf dem Kimmenauer Weg entgegenkommender BMW abbremsen und zur Seite ausweichen. An der Einmündung Schlachthofstraße zur Gartenstraße riss der Sichtkontakt zu dem Audi ab. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug an der Lüttringhauser Straße zur Diepmannsbacher Straße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer (28) unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ihm wurde auf der Polizeiwache Remscheid eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die durch den Audi gefährdet wurden und Hinweise zu dem Audi-Fahrer geben können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

