POL-W: W Unfall mit einer verletzten Person - Unfallflucht

Wuppertal (ots) - Am 09.01.2023, gegen 21:30 Uhr, setzte die Besatzung eines Rettungswagens einen Notruf ab, nachdem eine 26-Jährige Sanitäterin in der Vohwinkler Straße angegriffen wurde. Drei Sanitäter (m, 20; m, 21; w, 26) sollten an der Schwebebahnendstation in Vohwinkel einen rettungsdienstlichen Einsatz wahrnehmen, um dort zwei Personen (m, 19; w; 16) zu ...

