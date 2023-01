Polizei Wuppertal

POL-W: W - Rettungskraft angegriffen - Sanitäterin leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Am 09.01.2023, gegen 21:30 Uhr, setzte die Besatzung eines Rettungswagens einen Notruf ab, nachdem eine 26-Jährige Sanitäterin in der Vohwinkler Straße angegriffen wurde. Drei Sanitäter (m, 20; m, 21; w, 26) sollten an der Schwebebahnendstation in Vohwinkel einen rettungsdienstlichen Einsatz wahrnehmen, um dort zwei Personen (m, 19; w; 16) zu versorgen. Beide zeigten sich den Helfern gegenüber verbal aggressiv. In der Folge griff der 19-Jährige die Sanitäterin körperlich an. Die 16-Jährige setzte ihre massiven Beleidigungen während der Einsatzdauer fort. Durch die Schläge und Tritte erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die eintreffenden Kräfte der Polizei erteilten dem 19-Jährigen einen Platzverweis. Die 16-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen beide Personen wurde eine Strafanzeige vorgelegt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. (rb)

