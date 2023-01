Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub in Solinger Innenstadt - Polizei nimmt mehrere Personen fest

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (06.01.2023, gegen 18:15 Uhr) kam es in der Nähe der Clemens Galerien zu einem Raub. Ein 14-jähriger Solinger stand mit seinem gleichaltrigen Begleiter an der Bushaltestelle Mühlenplatz, als eine ihnen unbekannte Gruppe Jugendlicher sie ansprach. In der Folge begab man sich gemeinsam zu einer Wendeltreppe in der Nähe eines Discount-Geschäfts. Dort angekommen wurde dem 14-Jährigen von einem Tatverdächtigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er ging dadurch zu Boden. Anschließend schlugen zwei weitere Tatverdächtige auf den Solinger ein, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Im weiteren Verlauf übergab der Geschädigte dem Tatverdächtigen seine Umhängetasche samt Inhalt. Im Rahmen einer Fahndung konnten die fünf Tatverdächtigen (15, 2 x 16 und 2 x 17) durch die Polizei angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Diebesgut aufgefunden, welches dem Geschädigten zuzuordnen war. Die Tatverdächtigen wurden durch die Polizei festgenommen und der Polizeiwache Solingen zugeführt. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell