POL-W: W - Verletzter Fußgänger in Barmen

Wuppertal (ots) - In der Silvesternacht vom 31.12.2022 auf den 01.01.2023 kam es um 00:10 Uhr auf der Hasselstraße in Solingen zu einem Angriff auf eine Feuerwehrfrau. Die Feuerwehr der Stadt Solingen fuhr für Löscharbeiten eines Containerbrandes in die Hasselstraße. Dort wurden die eingesetzten Kräfte von unbekannten Personen mit Feuerwerk angegriffen. Eine ...

