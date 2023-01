POL-W: SG - Zeugenaufruf - Feuerwehrfrau mit Pyrotechnik angegriffen

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (04.01.2023, 13:10 Uhr) kam es vor einem Discounter an der Steinbecker Meile zu einem Raub. Ein 16-Jähriger hielt sich vor dem Geschäft auf, als der Unbekannte ihn unvermittelt schubste, den Rucksack an sich nahm und flüchtete. Der Räuber lief über die Tannenbergstraße in Richtung Robert-Daum-Platz. Er ist circa 20-25 Jahre alt und zwischen 180 cm und 190 cm groß. Bei Tatausübung ...

mehr