Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Nach wenigen Tagen gefasst - Reise endet im Gefängnis

Singen (ots)

Die Bundespolizei hat gestern zwei Haftbefehle vollstreckt. Für zwei junge Männer endete die Reise im Gefängnis, einer von ihnen war erst seit knapp einer Woche gesucht worden.

Gestern Mittag (22. Dezember 2022) stellten Beamte des Bundespolizeireviers Singen in einem Einreisezug aus Zürich (CH) einen afghanischen Staatsangehörigen fest. Die notwendigen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland konnte der 24-Jährige nicht vorlegen. Hinzu kam ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein aus November 2021. Das Amtsgericht Laufen hatte ihn zuvor wegen versuchter unerlaubter Einreise zu einer Geldstrafe verurteilt. Zahlen konnte der Mann nicht. Neben der Einleitung eines neuen Verfahrens wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts erwarten ihn nun zunächst 49 Tage Haft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Wenige Stunden später ging der Bundespolizei am Bahnhof in Singen ein weiterer gesuchter Mann ins Netz. Der deutsche Staatsangehörige war auf dem Weg nach Köln als die Beamten ihn kontrollierten und einen kaum sieben Tage bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz feststellten. Wegen Betrugs hatte das Amtsgericht Singen den 28-Jährigen zuvor zu einer Geldstrafe verurteilt. Die offene Summe konnte er vor Ort nicht aufbringen, ersatzweise muss er nun für 90 Tage in das Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell