Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Unerlaubt Eingereister leistet Widerstand

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat gestern Morgen (15. Dezember 20222) Widerstand gegen zwei Bundespolizisten geleistet. Zuvor war er ohne gültige Papiere aus der Schweiz nach Konstanz eingereist.

Am frühen Morgen stellten Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, der sich mit einem Ausgangsschein des Bundesasylzentrums Kreuzlingen (CH) auswies. Gültige Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland besaß der 23-Jährige nicht. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts übernahm die Bundespolizeiinspektion Konstanz die Person. Als der sichtlich alkoholisierte Mann wenig später auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt werden sollte, sperrte er sich unvermittelt gegen die polizeilichen Maßnahmen und begann, vehement um sich zu schlagen. Nach einem missglückten Versuch, ihn zu beruhigen und zurück auf einen Stuhl zu setzen, brachten die eingesetzten Beamten ihn schließlich zu Boden und legten ihm vorübergehend Handfesseln an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch im weiteren Verlauf beruhigte er sich zunächst nicht, sperrte sich weiterhin und spuckte mehrmals in Richtung der eingesetzten Beamten, verfehlte sie jedoch.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Ausreisepflichtige schließlich am Grenzübergang Konstanz-Autobahn den schweizerischen Behörden übergeben. Durch die Bundespolizeiinspektion Konstanz erwarten ihn nunmehr Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise, unerlaubten Aufenthalts sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell