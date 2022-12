Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mutmaßliche Schleusung aufgedeckt - Bundespolizei ermittelt

Achberg / Ravensburg (ots)

Insgesamt sieben Personen soll ein mutmaßlicher Schleuser in seinem Auto über die Grenze von Österreich nach Deutschland gefahren haben. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn-Fahndung des Polizeipräsidiums Ravensburg stellte das Fahrzeug am gestrigen Vormittag (8. Dezember 2022) auf der Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg fest. Besetzt war der Großvan mit insgesamt acht Personen, eine Person davon hielt sich im Bereich des Kofferraums auf. Der 51-jährige Fahrer, ein syrischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland, soll die sieben weiteren Fahrzeuginsassen in Österreich aufgenommen und nach Deutschland gebracht haben. Bei den Mitfahrenden handelte es sich um fünf im Familienverbund reisende syrische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 46 Jahren, davon zwei Frauen, sowie um zwei weitere männliche Personen im Alter von 19 und 23 Jahren. Alle Insassen waren zum Zeitpunkt der Kontrolle gesundheitlich in einem guten Zustand.

Die syrischen Reisepässe befanden sich im Auto, gültige Aufenthaltsberechtigungen für Deutschland führte keiner der Mitreisenden mit. Die siebenköpfige Personengruppe stellte jeweilige Schutzersuchen, die Bundespolizei leitete sie an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weiter. Das mutmaßliche Schleuserfahrzeug wurde beschlagnahmt und weitere Beweismittel sichergestellt. Der Fahrzeugführer konnte nach ersten polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in mehreren Fällen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell