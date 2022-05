Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Haftbefehl nach Auseinandersetzung in der HEAE Neustadt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizei Marburg-Biedenkopf

Haftbefehl nach Auseinandersetzung in der HEAE

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt erlitten beide Männer unterschiedlich schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Ein 33-jähriger Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den ersten Ermittlungen fand die Auseinandersetzung in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt am Montagabend, 02. Mai, gegen 23.00 Uhr statt. Der Beschuldigte soll während des Geschehens mehrfach in Tötungsabsicht mit einer Schere auf den 25-jährigen Mann eingestochen haben. Diesem gelang trotz der erlittenen Stich- und Schnittverletzungen die Flucht aus dem Gebäude. Er wurde zur Versorgung der nicht akut lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der vorläufig festgenommene 33-jährige Beschuldigte musste aufgrund erlittener nicht lebensbedrohlicher Verletzungen ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde am Dienstag, 03. Mai, dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schere, sicher. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatverlauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle bei der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell