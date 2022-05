Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verbotene Grußform-Festnahme + Einbruch in Blumenladen + Autofahrt unter THC und Amphetamine + Scooterfahrt unter Drogeneinfluss + Motorradfahrer schwer verletzt + Unfallfluchten im Hinterland

Marburg - Verbotene Grußform - Festnahme durch die Polizei

Die Polizei nahm am Montagnachmittag (02. Mai) nach kurzer Fahndung einen 27 Jahre alten Marburger vorübergehend fest. Der Mann steht aufgrund von Zeugenaussagen unter dem Verdacht, gegen 15.10 Uhr in der Schwanallee mehrfach eine verbotene Gussform in das Schaufenster einer Apotheke hinein ausgeführt zu haben. Bei der Festnahme stellte die Polizei eine geringe Menge Rauschgift und ein Bajonettmesser sicher. Der Mann muss sich demnächst also nicht nur wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen (§ 86a StGB) sondern auch wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und eventuell wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Weimar - Einbruch in Blumenladen

In der Nacht zum Montag, 02. Mai, hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf und stieg in den Blumenladen in der Herborner Straße ein. Er erbeutete lediglich das wenige Wechselgel aus der Kasse. Wer hat in der Zeit zwischen 19 und 07.30 Uhr in der Herborner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. Personen rund um das Geschäft gesehen? Wem ist eventuell jemand durch sein besonderes Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - THC und Amphetamine - Polizei beendet Autofahrt

Die Polizei Stadtallendorf beendete am Montag, 02. Mai, um 14.45 Uhr in der Niederrheinischen Straße die Autofahrt eines 25 Jahre alten Mannes. Sein Drogentest zeigte einen Einfluss von THC und Amphetaminen an. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe.

Marburg - Scooterfahrt unter Drogeneinfluss

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße am Montag, 02. Mai, um 22.10 Uhr, räumte der Fahrer eines E-Scooters ein, am Vorabend mehrere Joints und Speed konsumiert zu haben. Entsprechend reagierte dann auch der Drogentest mit Anzeigen eines Einflusses von THC, Kokain, Amphetaminen und Benzodiazepinen. Die Fahrt war mit der Kontrolle zu Ende, die Begegnung mit der Polizei endete nach der veranlassten Blutprobe.

Kirchhain - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen kam ein Motorradfahrer auf dem Weg über die B 62 von Niederklein nach Kirchhain im Anschluss an einen Überholvorgang beim Wiedereinscheren ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab. Das Krad geriet in den Straßengraben, der Fahrer schleuderte anschließend vom Krad herunter und prallte gegen gestapelte Baumstämme und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt kümmerte sich um den nicht ansprechbaren 26 Jahre alten Fahrer. Der Rettungswagen transportierte den Mann im Anschluss ins Krankenhaus. Am Motorrad im Wert von mindestens 8000 Euro entstand ein Totalschaden.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Breidenbach - Spiegelkollision

Am Sonntag, 17. April, kam es gegen 19.55 Uhr auf der Landstraße 3049 zwischen Breidenbach und Wolzhausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Beim aneinander Vorbeifahrern knallten die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen. Während die 20 Jahre alte Fahrerin eines grauen VW Golf anhielt und wartete, fuhr der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs weiter nach Breidenbach. Bei dem Auto handelt es sich um einen Kleinwagen mit silber/weißer Aufschrift oder Folierung (eventuell ein Lieferdienst?). Der Wagen geriet aus unbekannten Gründen zwischen dem Kieswerk und Breidenbach zu weit in den Gegenverkehr. Ob auch an dem Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs ein Schaden entstand steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Oberdieten - Unfall in der Dietestraße - Polizei sucht blauen Sattelzug mit Plane und Spriegel

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einem blauen Sattelzug mit Plane und Spriegel, der am Freitag, 22. April, gegen 11.55 Uhr auf dem Weg nach Dillenburg durch die Ortschaft Oberdieten fuhr. Vermutlich vom Lastwagenfahrer unbemerkt kam es zu einer Kollision, als die Insassin eines gerade abgestellten Pkw, die Fahrertür öffnete, um auszusteigen. Nach den ersten Feststellungen erfolgte die Türöffnung just in dem Augenblick, als der Sattelzug schon auf gleicher Höhe war und den Pkw passierte. Der Luftzug erfasste die Tür, sodass es zur Kollision vermutlich mit dem Aufbau des Sattelaufliegers kam. Das deformierte die Tür extrem und ließ ein Schließen nicht mehr zu. Die 63-jährige Autofahrerin konnte den vorbeifahrenden Sattelzug nicht näher beschreiben. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

