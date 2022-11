Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Konstanz / Ravensburg (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am vergangenen Wochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt. Zwei Personen beglichen Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 6780 Euro, für einen Mann in Ravensburg endete die Reise im Gefängnis.

Die erste Festnahme ereignete sich Freitagnachmittag (18.November 2022) am Grenzübergang Konstanz-Emmishofer Tor. Als Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen kontrollierten, kam ein offener Haftbefehl zum Vorschein: aufgrund eines rechtskräftigen Urteils durch das Amtsgericht Villingen-Schwenningen wegen Betrugs war der 29-jährige zu einer Geldstrafe von 6100 Euro verurteilt worden. Weil er bisher nicht zahlte, suchte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach ihm. Vor Ort konnte er die Summe begleichen und seine Reise fortsetzen.

Für einen am Samstagabend (19.November 2022) am Bahnhof in Ravensburg kontrollierten polnischen Staatsangehörigen endete die Reise im Gefängnis. Aufgrund eines rechtskräftigen Urteils vom Amtsgerichts Frankfurt wegen Erschleichens von Leistungen suchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach dem 31-jährigen. Zahlen konnte der Mann nicht, weshalb er nunmehr ersatzweise für 30 Tage ins Gefängnis musste.

Ein am Sonntagmittag (20.November 2022) kontrollierter deutscher Staatsangehörige konnte nach Bezahlung der Geldstrafe von 680 Euro seine Reise fortsetzten. Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz stellten bei ihm am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen Haftbefehl des Amtsgerichts München fest. Ausgeschrieben war er wegen Erschleichens von Leistungen von der Staatsanwaltschaft München.

