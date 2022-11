BPOLI-KN: statt Gefängnis: 1500,-Euro bezahlt

Konstanz / Singen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am vergangenen Wochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt. Drei Personen beglichen Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 2700 Euro, für einen Mann in Singen endete die Reise im Gefängnis. Die erste Festnahme ereignete sich Freitagvormittag (21. Oktober 2022) am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Als Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz ...

