Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomat in Gewerbegebiet gesprengt

Mainz-Stromberg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist im Gewerbegebiet Stromberg der Geldautomat in einer Volksbank-Filiale gesprengt worden. Gegen 2:40 Uhr haben mehrere, bislang unbekannte Täter eine Explosion an einem Geldautomaten in einem freistehenden Gebäude herbeigeführt. Das Gebäude ist unbewohnt. Personen sind durch die Sprengung nicht in Gefahr geraten.

Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem weißen oder silberfarbenen Audi A6 in zunächst unbekannte Richtung. Starke Fahndungskräfte der Polizei wurden unmittelbar alarmiert. Die Fahndung führte bislang nicht zu einem Ergebnis. Sowohl zur Schadenshöhe am Gebäude, als auch zur möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Mithilfe:

- Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? - Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? - Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131-65 3633 oder per Mail an kdmainz.kdd@polizei.rlp.de.

Hinweis: Gegen 01:40 Uhr kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in Spay bei Boppard. Das Polizeipräsidium Koblenz hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell