POL-DO: Neue Erkenntnisse zum Straßenraub in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0931 Eine 57-jährige Lünerin ist am Montagmittag (22. August) an der Alstedder Straße bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr an einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 157. ...

