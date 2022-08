Polizei Dortmund

POL-DO: Lünerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Eine 57-jährige Lünerin ist am Montagmittag (22. August) an der Alstedder Straße bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Mann machen können.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr an einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 157. Die 57-Jährige hielt sich zu dieser Zeit ihren ersten eigenen Angaben zufolge an der Bushaltestelle auf, als ein Radfahrer auf sie zu fuhr. Sie versuchte auszuweichen, war dabei aber nicht schnell genug, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Die Lünerin wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer setzte allerdings seinen Weg in Richtung Nordosten weiter fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mann machen können. Er war demnach auf einem Rennrad unterwegs und war ca. 180 cm groß. Bekleidet war er unter anderem mit einem blauen oder grauen Hemd mit kariertem Muster.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache in Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell