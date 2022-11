Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Bundespolizeiinspektion Konstanz: Bundespolizei durchsucht Wohnung und Geschäftsräume

Rielasingen-Worblingen/ Bad Dürrheim (ots)

Die Bundespolizei durchsucht Wohnung und Geschäftsräume wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung sowie des gewerbsmäßigen Betruges. Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz durchsuchten in den frühen Morgenstunden des 23. November 2022, auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen, welche die Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkt hatte, zwei Objekte in Rielasingen-Worblingen sowie in Bad Dürrheim. Den Durchsuchungsmaßnahmen liegen Ermittlungen gegen den Inhaber sowie einen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes zu Grunde, die im Verdacht stehen, in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, in mehreren Fällen Personen körperlich misshandelt zu haben. Ferner soll der beschuldigte Firmeninhaber Personal ohne Sachkundenachweis und/ oder Zuverlässigkeitsüberprüfung beschäftigt und damit eine Auftraggeberin in betrügerischer Absicht getäuscht haben. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden umfangreiche Beweismittel wie Mobiltelefone und sonstige Speichermedien sowie Geschäftsunterlagen aufgefunden, die Aufschluss über den Tathergang geben sollen. Darüber hinaus wurden diverse Waffen und Betäubungsmittel aufgefunden und durch die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Das Beweismaterial wird nun einer Auswertung zugeführt, deren Ergebnis in die weiteren Ermittlungen einfließt. Da beide Beschuldigten im Verdacht standen, über Waffen zu verfügen bzw. als gewaltbereit galten, kamen bei den angesprochenen Maßnahmen Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Darüber hinaus gehende Nachfragen können auf Grund der laufenden Ermittlungen aktuell nicht beantwortet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell