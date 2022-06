POL-EL: Lathen - Mofa-Fahrer leicht verletzt

Werlte (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache etwa zehn Quadratmeter Restmüll auf dem Hof eines Entsorgungsbetriebes an der Straße Am Zirkel in Werlte in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

