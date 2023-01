Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt einen Tatverdächtigen nach Einbruch fest

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (08.01.2023), gegen 19:30 Uhr, konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Sophienstraße durch die Polizei angetroffen werden. Eine Überwachungskamera des Hausbesitzers hatte den Mann zuvor in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige versucht, Kupferrohre aus mehreren Wohnungen zu entwenden. Bei dem Eintreffen der Polizei versteckte sich der 36-Jährige in einem Wandschrank der Dachgeschosswohnung. Dort wurde er durch die Beamten aufgefunden und vorläufig festgenommen. (ar)

