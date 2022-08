Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in gemeinnützigen Verein

Speyer (ots)

Am Montag, den 01.08.2022, gegen 5 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereins in der Seekatzstraße, Ecke Gayerstraße, auf. Sie entwendeten im Inneren einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten auf Fahrrädern entlang der Gayerstraße in Richtung des Feuerbachparks. Zeugenangaben zufolge waren die Tatverdächtigen dunkel gekleidet und trugen Kapuzen bzw. Kopfbedeckungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

