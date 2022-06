POL-KN: (Konstanz) Unbekannter sprüht einem Passanten Pfefferspray ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen (28.06.2022)

Mönchweiler (ots) - Bei Reinigungsarbeiten in einem Unternehmen im Buchenweg ist am Mittwochmorgen Brandalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr Mönchweiler rückte mit 15 Einsatzkräften und einen Feuerwehrfahrzeug an. Der Alarm stellte sich bei der Überprüfung aber als falscher Alarm heraus. In einer Halle des Unternehmens wurde Ruß abgestrahlt, wodurch Dunst in den Keller zu dem Melder zogen. Dieser sprang dann an ...

