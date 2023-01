Polizei Wuppertal

POL-W: W - Messenger-Dienst Betrug - Informieren Sie ihre Verwandten

Wuppertal (ots)

Am 06.01.2022 kam es in Wuppertal zu einem Betrug über den Messenger-Dienst Whatsapp. Eine 65-jährige Frau erhielt eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter, welche sich unter einer neuen Nummer meldete. Diese sollte die 65-Jährige in ihrem Handy speichern. Unmittelbar nachdem man die Konversation auf Whatsapp fortführte, folgte die bitte um Überweisung eines vierstelligen Eurobetrags. Dieser sowie einer zweiten Zahlungsaufforderung kam die Frau nach. Am selben Tag erhielt sie eine Sicherheitsmeldung ihrer Bank, wodurch der Betrug auffiel. Die Polizei rät in solchen Fällen dazu, Ruhe zu bewahren. Die Betrüger versuchen oft, Zeitdruck zu erzeugen, um die Betroffenen zu verunsichern. Nehmen Sie sich die Zeit und kontaktieren Sie ihre Verwandten persönlich. Dies kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Gehen Sie niemals auf finanzielle Forderungen über Messenger-Dienste, SMS oder Emails ein. Informieren Sie ihre Verwandten und Freunde über diese Betrugsmasche. (rb)

