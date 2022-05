Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220506-2-pdnms Festnahmen nach Verfolgungsfahrt, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 05.05.22 um 20.45 Uhr fiel einer Funkstreife in der Büsumer Straße in Rendsburg ein Fahrzeug auf. In Höhe eines Autohauses sollte dieser PKW kontrolliert werden. Der Fahrer des grauen Mercedes C 180 entzog sich jedoch der Kontrolle. Alle Anhalteversuche wurden von ihm missachtet. Während der Verfolgungsfahrt kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Die Fahrt endete in der Käthe-Kollwitz-Straße, einer Sackgasse. Doch die beiden vorne sitzenden Personen setzten zunächst ihre Flucht zu Fuß fort. Sie konnten nach kurzer Zeit von den Einsatzkräften eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Eine dritte im Fahrzeug sitzende Person entfernte sich derweil unbemerkt. Ein Anwohner bemerkte dies jedoch und konnte eine nachrückende Streifenwagenbesatzung auf diese Person aufmerksam machen. Auch sie konnte angehalten und für weitere Maßnahmen der Dienststelle zugeführt werden. Alle drei beteiligten Männer sind zwischen 20 und 21 Jahre alt. Sowohl der Mercedes als auch der Streifenwagen mussten anschließend abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 21 Jahre alte Fahrer muss sich wegen der Teilnahem an einem illegalen Straßenrennen und dem Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

