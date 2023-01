Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Festnahmen nach Drogenfund in Elberfeld

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (08.01.2023, gegen 00:45 Uhr) nahm die Polizei zwei männliche Tatverdächtige (19 und 22 Jahre alt) an der Friedrich-Ebert-Straße fest. Vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle eines VW Golf, in dem sich die beiden Wuppertaler als Mitfahrer befanden. Während der Überprüfung der Personalien konnten die Polizeibeamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern wahrnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung übergaben die Tatverdächtigen den Beamten freiwillig ihre mitgeführten Umhängetaschen. In diesen fanden die Beamten Cannabis, drogentypische Utensilien (u.a. Feinwaage und Druckverschlusstüten) und ein Klappmesser. Im weiteren Verlauf konnten in der Brusttasche des 22-Jährigen ein dreistelliger Bargeldbetrag und bei dem 19-Jährigen weitere Betäubungsmittel (Haschisch) aufgefunden werden. Mit Einverständnis beider Tatverdächtigen wurden an den Wohnanschriften die Zimmer der beiden nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Im Falle des 19-Jährigen konnten weitere Drogen und drogentypische Utensilien gefunden werden. Bei dem 22-Jährigen konnten die Beamten neben weiteren Betäubungsmitteln einen Elektroschocker und einen Schlagring auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter am Montag, 09.01.2023, einen Haftbefehl gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen, welcher gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

