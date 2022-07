POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Mitte - Verursacherin offenbar unter Drogeneinfluss

Dortmund (ots) - Nach einem Raub in der Straße Wasserturm gestern Abend (9.7.) ist eine Person flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 34-jähriger Dortmunder um 20.17 Uhr auf der Straße Wasserturm in Höhe des dortigen Fußwegs. Während er telefonierte stieß ihn eine unbekannte Person von hinten zu Boden. Der Täter entriss die Umhängetasche des Dortmunders und flüchtete in ...

