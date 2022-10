Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei welchem sich der PKW überschlug. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der LKW von der A60 ab auf die Saarstraße in Richtung Mainzer Innenstadt. Der PKW, welcher mit zwei Personen besetzt war, befuhr die Saarstraße in gleicher Richtung. Während des Nebeneinanderfahrens kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin sich der PKW überschlug. Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden jeweils leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher auch unmittelbar an der Unfallörtlichkeit landete, jedoch nicht von Nöten war. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn der L419/Saarstraße Richtung Innenstadt war für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt. Im Bereich der Anschlussstelle der A60 Saarstraße/Finthen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

