Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach einem Verkehrsdelikt in Wuppertal sucht die Polizei nach Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (20.01.2023, 03:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Verkehrsdelikt. Um die Ermittlungen zu unterstützen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 50-Jähriger war mit seinem VW Touran auf der Straße Hofkamp in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei bewegte er sein Fahrzeug vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Vor dem Kreisverkehr an der Ecke Kipdorf und Neuenteich überfuhr er die Überquerungshilfe für Fußgänger. Anschließend setzte er seine Fahrt durch den Kreisverkehr fort. Dann blieb er auf der Straße Neuenteich in Höhe der Hardtstraße stehen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am VW. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken unterwegs war, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die im Zuge der Fahrt des Mannes gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

