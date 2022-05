Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 51-Jährigen hat seit gestern (26.05.2022) die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte im Bereich Am Weinhügel (Buga-Gelände) auf eine Personengruppe aufmerksam, welche offensichtlich eine dort befindliche Bank beschädigten. Als er diese auf die Tat ansprach, entfachte ein Streit. In dessen Verlauf griffen die Personen der Gruppe den 51-Jährigen körperlich an und verletzten ihn leicht. Eine medizinische Versorgung war glücklicherweise nicht notwendig. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte die Personengruppe (5 Personen) nicht ergriffen werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

