POL-EN: Gevelsberg- Scheibe eingeschlagen und Laptop gestohlen

Sprockhövel (ots) - Ein 31-jähriger Bochumer wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße schwer verletzt. Um 17:20 Uhr war er mit seinem Krad auf der Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel unterwegs. In einer Baustelle verlor er nach bisherigen Erkenntnissen an einer Bodenwelle die Kontrolle und stürzte. Trotz Schutzhelm sowie Motorradbekleidung, verletzte er sich ...

