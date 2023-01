Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermutlich Internistischer Notfall - Unfall im Briller Viertel

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag (21.01.2023, 11:50 Uhr) kam es in Elberfeld - mutmaßlich nach einem internistischen Notfall - zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann war mit zwei Beifahrerinnen in einem Jeep auf der Funckstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor er im Bereich der Brücke über die Nordbahntrasse das Bewusstsein. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen das Brückengeländer. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. (sw)

